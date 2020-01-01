بنزيما يعود لقائمة ريال مدريد واستمرار غياب راموس

بنزيما يعود إلى قائمة ريال مدريد وهازارد يعود لقائمة الغيابات وسيرخيو راموس يواصل الغياب

عاد النجم الفرنسي كريم بنزيما إلى قائمة ريال مدريد في مباراته المقبلة أمام شاختار دونيتسك في دوري أبطال أوروبا على مستوى دور المجموعات.

وأعلن ريال مدريد قائمته للمباراة المنتظرة أمام شاختار من أجل حسم بطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي بالنسبة لأعرق المنافسات الأوروبية.

زيدان عانى كثيرًا بسبب الغيابات والإصابات في الفترة الماضية مما تسبب في عدم استقرار على مستوى التشكيل الأساسي وبناء عليه على مستوى الأداء والنتائج.

من جهته، فإن المدير الفني الفرنسي سيستعيد خدمات كريم بنزيما بعد غياب عن الفريق لعدة مباريات، ولكنه يعود في مواجهة حاسمة في دوري أبطال أوروبا أمام شاختار.

ويحتاج لاعبو ريال مدريد فقط إلى التعادل في المواجهة أمام شاختار لكي يحسموا تذكرة التأهل إلى الدور ثمن النهائي قبل نهاية دور المجموعات بمباراة.

راموس لن يعود من الإصابة في الوقت المحدد ويقيم في مدريد خلال الوقت الحالي، نفس الوضع بالنسبة لإيدين هازارد الذي أصيب بالأمس في مواجهة ديبورتيفو ألافيس.

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وينتظر زيدان معرفة مدى إصابة هازارد، وفي نفس الوقت فإنه يحاول إيجاد حلول للغيابات المستمرة على مستوى لاعبيه الأساسيين.