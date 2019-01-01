بنزيما يُطالب الاتحاد الفرنسي بالسماح له بتمثيل منتخب آخر!

لن تُقرر لي مصيري!

رفض كريم بنزيما، لاعب ريال مدريد، الرضوخ للضغوط وإعلان اعتزاله اللعب دوليًا، بل أرسل الدولي الفرنسي تغريدة يُطالب فيها رئيس الاتحاد الفرنسي بالسماح له بتمثيل دولة أخرى بدلًا من أن يُقرر له مصيره.

وكان بنزيما قد ابتعد عن الانضمام إلى صفوف المنتخب الفرنسي منذ واقعته مع ماتيو فالبوينا في 2016، فمنذ ذلك الحين لم يقم المدرب ديديه ديشان باستدعائه إلى قائمة الديوك رغم ما يُقدمه من أداء كبير رفقة الفريق الملكي في هذه السنوات.

نويل لو جرايت، رئيس الاتحاد الفرنسي، كان قد أخرج تصريحًا يُعلن فيه أن مسيرة بنزيما مع الديوك قد انتهت وأن لا فرصة له لتمثيل بلاده مجددًا، حيث قال "لم أقم بانتقاد جودة بنزيما من قبل، هو بالنسبة لي لاعب جيد للغاية وقد أثبت هذا الأمر مجددًا هذا الموسم، ولكن مسيرته مع منتخب فرنسا قد انتهت.".

بنزيما بدوره استشاط غضبًا، ونشر تغريدة تحمل هجومًا عنيفًا على لو جرايت طالب فيها بأن يُسمح له بتمثيل دولة أخرى، حيث كتب:

Noël je croyais que vous n’interfériez pas dans les décisions du sélectionneur!Sachez que c’est moi et moi seul qui mettrait un terme à ma carrière internationale.

Si vous pensez que je suis terminé, laissez moi jouer pour un des pays pour lequel je suis éligible et nous verrons. — Karim Benzema (@Benzema) November 16, 2019

"نويل، كنت أظن أنك لا تتدخل في القرارات الفنية لمدرب المنتخب الفرنسي. أعرف أنني وحدي من سأقرر متى تنتهي مسيرتي الدولية. إذا كنت تظن أنني انتهيت، فدعني ألعب لمنتخب آخر ولنرى."

صاحب الـ 31 عامًا ينحدر من أصول جزائرية، وكانت الجزائر من قبل قد حاولت أن يكون لاعبًا بقميصها، غير أن اللاعب قد اختار أن يُمثل البلد التي نشأ فيها، فرنسا.

يذكر أن قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم ترفض أن يلعب أي لاعب بقميص منتخب آخر غير المنتخب الذي مثله ولو لدقائق بصورة رسمية، بالتالي فقانونيًا، لن يستطيع بنزيما أن يُمثل المنتخب الجزائري بأي حال من الأحوال.

كما يجدر الإشارة إلى أن منتخب المغرب قدم التماسًا من قبل إلى الفيفا من أجل السماح لمنير الحدادي بتمثيل أسود الأطلس، ولكن الأمر قد رُفِض بسبب مشاركة اللاعب بقميص إسبانيا لدقائق معدودة من قبل.