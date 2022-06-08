ابتزاز بنزيما لفالبوينا لم يمنعه من قول الحقيقة..

على الرغم من مشاكله القانونية السابقة مع مواطنه كريم بنزيما، أعلن صانع الألعاب الفرنسي، ماثيو فالبوينا دعمه لمهاجم ريال مدريد.

حيث أوضح زميل بنزيما السابق، أنه يستحق الحصول على جائزة الكرة الذهبية، وذلك بعد الأداء المميز الذي قدمه مع الملكي.

فيبدو أن ماثيو قد نحى خلافاته مع بنزيما جانبًا، وأوضح ما يعتقد أنه الصواب، وهو ما قاله الفرنسي في تصريحاته.

ماذا قال عن أحقية بنزيما بالكرة الذهبية؟

في الموسم الماضي، سجل كريم بنزيما 44 هدفًا وقدم 15 تمريرة حاسمة في 46 مباراة، وشارك بشكل أساسي في تحقيق الملكي لبطولة أبطال أوروبا.

ومن جانبه قال فالبوينا لـ "RMC": "سيكون من الكذب القول إن بنزيما لا يستحق الكرة الذهبية".

وواصل: "نعم، إنه يستحق ذلك، يمكنني التحدث بموضوعية على المستوى الرياضي ويمكنني أن أفعل ذلك بسعادة، لا توجد مشكلة".

ماذا عن مشاعره تجاه بنزيما؟

ذكر فالبوينا أيضًا أنه لا يحمل ضغينة على زميله السابق في الفريق فيما يتعلق بالمشكلة القضائية التي كانت موجودة بين الثنائي.

حيث أوضح: "لا أشعر بأي ضغينة على الإطلاق، ودائمًا ما كنت أقول ما يجب أن أقوله".

وتابع: "لقد كان وقتًا عصيبًا، لكن تمكنت من التعافي منه، والآن يسير الجميع في طريقهم".

جدير بالذكر أن كريم بنزيما قد أدين في تلك القضية، وحُكم عليه بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ، كما تم تغريمه 75000 يورو.

ومن جانبه تنازل فالبوينا عن الاستئناف ضد الحكم، حيث أردف: "في رأيي، فإن التنازل عن الاستئناف يعني أشياء كثيرة، وبعد ذلك يمكن للجميع أن يفكروا بما يريدون".

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