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الدوري الاسباني الدرجة الأولى

بنزيما يتفوق على لويس سواريز وجريزمان ويعادل كريستيانو رونالدو

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أرقام قياسية وصل لها كريم بنزيما في الموسم الجاري تعرف عليها
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

تفوق كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، تهديفيًا على لويس سواريز، لاعب برشلونة، وأنطوان جريزمان، نجم أتلتيكو مدريد، كما عادل كريستيانو رونالدو، هداف يوفنتوس.

بنزيما قاد ريال مدريد للفوز على جيرونا 3-1 والتأهل لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا بعد غياب دام 4 مواسم.

وبهدفيه في مرمى الفريق الكتالوني، وصل الفرنسي إلى 17 هدفًا في جميع البطولات خلال الموسم الجاري وهو أفضل من سجله الموسم الماضي بواقع 12 هدفًا.

وأصبح بنزيما متساويًا مع عدد أهداف رونالدو في يوفنتوس خلال الموسم الجاري كما تفوق على جريزمان وسواريز، إذ أحرز الأخيران 16 هدفًا.

وبالنظر لباقي الدوريات الخمس الكبرى، فإن أهداف كريم أكثر من جابريل خيسوس (15) إيدين هازارد وعثمان ديمبيلي وتيمو فيرنر (13) بجانب ألكسندر لاكازيت صاحب الـ 11 هدفًا.

ريال مدريد يواجع فريق ديبورتيفو ألافيس مساء غد، الأحد، في الجولة 23 من الدوري الإسباني قبل أن يصطدم ببرشلونة في نصف نهائي كأس الملك.

وأصبح كريم سادس هداف في تاريخ ريال مدريد متفوقًا على هوجو سانشيز.

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