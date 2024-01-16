"بنزيما نسخة رونالدو في مانشستر يونايتد وهذا الشخص هو الأكثر احتياجًا له"

لا يتوقع انضمامه للفريق الإنجليزي

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يعتقد ريو فيرديناند أسطورة مانشستر يونايتد، أن كريم بنزيما يمكنه النجاح مع الشياطين الحمر والسير على خطى البرتغالي كريستيانو رونالدو.

الأمور لا تسير على ما يٌرام بالنسبة لبنزيما في الاتحاد خلال هذا الموسم، والوضع تفاقم بعد استبعاده من معسكر الفريق في دبي، لتظهر التكهنات حول إمكانية رحيله إلى مانشستر على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

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وقال فيرديناند عبر قناته الخاصة على موقع "يوتيوب":"هذه الخطوة ستكون عودة إلى الماضي الجميل، فعلناها أكثر من مرة، مع رونالدو وزلاتان إبراهيموفيتش وكافاني وفالكاو، والآن نحن نتحدث عن بنزيما، كيف يمكننا رفض هذه الصفقة؟".

وعن الصعوبات التي تواجه أي صفقة محتملة بسبب راتب الفرنسي:"هذا السبب الوحيد الذي يجعلني لا أتوقع انتقاله للفريق، سأكون مندهشًا لو انضم لمانشستر، ولكن دعوني أقول إن أكثر شخص يحتاج لبنزيما هو راسموس هويلند".

وأضاف:"هو يحتاج إلى شخص ما لينظر إليه ويتعلم، أتذكر عندما كان لدينا داني ويلبك وبدأ يتعلم من كريستيانو وواين روني وكارلوس تيفيز وهؤلاء الرجال، نفس الأمر مع دييجو فورلان الذي جاء ووجد أولي جونار سولشاير ورود فان نيستلروي".

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يذكر أن العديد من التقارير الإنجليزية أشارت مؤخرًا إلى أن بنزيما لن ينضم بنسبة كبيرة لمانشستر بسبب راتبه الضخم وصعوبة رحيله عن الاتحاد في يناير.

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