أحدهما لم يمنحه أي نقطة .. بنزيما وكانتي يصدمان مبابي في التصويت بجائزة أفضل لاعب فرنسي

حتى جريزمان لم يمنحه المركز الأول

وسط العديد من التقلبات التي مر بها كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد هذا الموسم، تأتي بعض الأنباء السارة بحصوله على جائزة أفضل لاعب فرنسي لموسم 2023/2024.

الجائزة التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" بشكل سنوي، حصل عليها مبابي بعد حصوله على 56 نقطة من لجنة التصويت، متفوقًا على ويليام ساليبا مدافع آرسنال بفارق 5 نقاط فقط.

وكان مبابي الذي توج بهذا اللقب للمرة الرابعة في مسيرته، بعدما حصل عليه في "2018 و2019 و2023"، قد قال في مقابلة صحفية له، إن ساليبا كان يستحق الجائزة أيضًا، بسبب ما قدمه مع آرسنال ومنتخب فرنسا على مدار العام.

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وفي سياق متصل سلطت صحيفة "آس" الإسبانية الضوء على عملية التصويت، وهنا ظهر موقف كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد السابق والاتحاد السعودي الحالي من مبابي، خلال مشاركته في عملية التصويت على اختيار الفائز بالجائزة المرموقة.

وتبين أن بنزيما لم يمنح كيليان نقطة واحدة حتى في اختياراته، وفضل عليه إدواردو كامافينجا لاعب ريال مدريد وثنائي باريس سان جيرمان برادلي باركولا وزائير إيمري.

ولم يصوت كذلك نجولو كانتي لاعب الاتحاد السعودي لكيليان مبابي، حيث راهن على الثلاثي ويليام ساليبا وجول كوندي وإدواردو كامافينجا، ومن جانبه قام أنطوان جريزمان بمنحه المركز الثاني خلف ألكساندر لاكازيت مهاجم ليون، ومن خلفهما ديل كاستيلو لاعب بريست.

وأخيرًا تم استعراض اختيارات مبابي نفسه، حيث وضع ساليبا في المركز الأول، ومن بعده إدواردو كامافينجا زميله في ريال مدريد، وفي المركز الثالث زميل آخر وهو أوريليان تشواميني.