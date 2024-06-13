"كريم بنزيما أمطر شباكه بـ11 هدفًا" .. الاتحاد يكشف عن ودية كبرى ويقع في خطأ معلوماتي!

الاتحاد يشعل حماس جماهيره بودية كبرى قبل موسم 2024-2025..

كشف نادي الاتحاد عن إقامة مباراة ودية كبرى للفريق الأول لكرة القدم، في إطار الاستعداد للموسم الرياضي الجديد (2024-2025).

ويستعد الاتحاد للموسم الجديد، الذي يشهد مشاركة العميد في مسابقتي دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، فيما يغيب العميد عن المواجهات الآسيوية.

وأعلن الاتحاد عن مواجهة إشبيلية الإسباني وديًا، في 26 يوليو المُقبل، على ملعب رامون سانشيز بيثخوان، على لقب كأس أنطونيو بويرتا.

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وخاض كريم بنزيما، قائد الاتحاد، 27 مواجهة أمام إشبيلية، أثناء رحلته الاحترافية مع ريال مدريد، حقق خلالها 19 فوزًا وتعادلين و6 هزائم، كما تمكن الفرنسي من هز شباك إشبيلية بـ11 هدفًا في مسابقتي الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا، كما صنع 10 تمريرات حاسمة.

ووقع المركز الإعلامي بنادي الاتحاد، في خطأ مطبعي، أثناء الإعلان عن موعد مباراة إشبيلية، حيث وضع صورة المدافع الإسباني سيرخيو راموس ممثلًا للنادي الأندلسي في واجهة المباراة الودية، رغم انتهاء عقد اللاعب مع النادي قبل موعد اللقاء، ليقوم الاتحاد بحذف تغريدة المباراة، بعد أن تم تداول صورة المواجهة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

واختتم الاتحاد موسم 2023-2024، في المركز الخامس في جدول دوري روشن السعودي، برصيد 54 نقطة من 34 مباراة، بينما جاء إشبيلية في المركز الرابع عشر من الدوري الإسباني، بـ41 نقطة من 38 مباراة.