بنزيما ليس وحده .. الأرجنتين تستدعي الثنائي المُصاب للحضور أمام فرنسا!

هل يشارك الثنائي في نهائي كأس العالم؟

في مفاجأة غير متوقعة، قرر ليونيل سكالوني المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني استدعاء كل من نيكو جونزاليس وخواكين كوريا لنهائي كأس العالم.

كوريا وجونزاليس تعرضا للإصابة قبل انطلاق مونديال قطر 2022، ليتم استبعادهما بشكل كامل من البطولة، لكن سكالوني يريد الظهور بقائمة كاملة العدد ضد فرنسا.

وقالت شبكة "TyC Sports" إن الاتحاد الأرجنتيني وافق على انضمامهما مرة أخرى إلى بقية اللاعبين ومن المقرر سفرهما إلى الدوحة لحضور المباراة النهائية يوم الأحد القادم أمام الديوك.

وأوضحت أن هذا الأمر لا يعني بالضرورة مشاركتهما مع منتخب التانجو، ومن المتوقع ظهورهما بصورة شرفية فقط لدعم الفريق في النهائي والحصول على ميداليات بعد انتهاء اللقاء.

جدير بالذكر أن نفس الأمر قد يحدث مع كريم بنزيما مهاجم فرنسا، حيث هناك توقعات بظهوره هو الآخر ضمن قائمة الديوك للمباراة المرتقبة.