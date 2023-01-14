بنزيما: لهذا السبب لم أقابل رونالدو، وتفاصيل أزمتي مع فرنسا معقدة

أبرز تصريحات كريم بنزيما قبل نهائي السوبر الإسباني

تحدث النجم الفرنسي كريم بنزيما، قائد ريال مدريد، عن مواجهة فريقه ضد برشلونة، غدًا في نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني.

ويواجه ريال مدريد منافسه التقليدي برشلونة غدًا الأحد، على ملعب الملك فهد، في نهائي كأس السوبر الإسباني بالسعودية.

وقال بنزيما، خلال حديثه في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "إنها مباراة صعبة وليست مجرد مباراة، فهي تعني الكثير، فالفوز بها يمنحنا لقبًا جديدا".

وتابع: "سنخوض مباراة قوية، ولكن في عقولنا مستعدين للفوز بها جميعنا في حالة جيدة ونأمل أن نلعب بشكل جيد لإحضار الكأس إلى مدريد".

وأضاف: " برشلونة فريق رائع كما هو الحال دائمً لكن علينا أن ننظر إلى أنفسنا".

وعلق بنزيما على مدى جاهزيته للمباراة، قائلًا: "لقد عدت من الإصابة ومن الواضح أنني قمت بعمل جيد للعودة إلى أفضل مستوياتي وأنا سعيد للغاية وأتمنى أن أستمر في مساعدة زملائي".

وأجاب على سؤال ما حدث معه قبل المونديال من منتخب فرنسا قائلًا: "ما حدث قد انتهى وأهم شيء هو مباراة الغد أنا بخير وأركز فقط على غدًا، الماضي معقد لكن هذا كل شيء".

وواصل: "هذا ليس الموضوع الرئيسي الآن ولا يمكنني التحدث عنه أكثر لن أجيب أنا آسف، أنا في مدريد وأستمتع بكل حصة تدريبية".

وعن تجديد عقده، قال: "أنا الآن في ريال مدريد ولن أرحل عن مدريد لأي سبب ولكن لا أحد يعرف ما سيحدث في كرة القدم ".

وتطرق بنزيما للحديث عن لقائه مع كريستيانو رونالدو قائلًا: "لسنا بحاجة إلى صورة لنقول إننا أصدقاء، لم أستطع تحيته لأنه كان يتدرب، لكن آمل أن أتمكن من رؤيته غدًا، أتمنى أن يسجل الأهداف ويواصل إحداث الفارق".

وشارك بنزيما في مباراة ريال مدريد الماضية ضد فالنسيا بنصف نهائي البطولة وسجل هدفًا من ضربة جزاء.