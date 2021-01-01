"بنزيما لم يقتل أي شخص، ولم يتهم ديشان بالعنصرية"

وكيل كريم بنزيما السابق يؤكد أن الرحيل عن صفوف ريال مدريد غير مطروح حاليًا، ويهاجم ديدييه ديشان المدير الفني لمنتخب فرنسا.

هاجم كريم دزيري الوكيل السابق لكريم بنزيما نجم ريال مدريد الحالي ديدييه ديشان المدير الفني لمنتخب فرنسا بسبب الاستبعاد المستمر لكريم بنزيما.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها دزيري وأكد خلالها أن الرحيل عن ريال مدريد ليس قريبًا بالنسبة لبنزيما الذي يمضي أفضل فترات مسيرته الكروية.

هل يرحل بنزيما عن ريال مدريد؟

وقال دزيري: "لقد قلت سابقًا إن بنزيما مهتم بفكرة العودة لصفوف ليون من جديد، تلك الرغبة دفينة لديه فهذه هي مدينته وذلك هو ناديه".

وأضاف: "لكن اليوم بنزيما أكثر قربًا لتجديد عقده مع ريال مدريد من الرحيل والعودة لصفوف ليون من جديد قريبًا".

ما الذي قاله وكيل بنزيما السابق عن استبعاده من فرنسا؟

وأكمل: "العالم يتعجب من سبب استبعاده من منتخب فرنسا، حتى لو كان قد قتل أحدهم كان يجب أن يتواجد معهم، ولم تتم محاكمته حتى في التهمة التي وجهت له".

وأردف: "لاعب مثله في أفضل مستوياته طوال 15 عامًا، لم ينضم لفرنسا منذ ست سنوات، لم يقل عن ديدييه ديشان إنه عنصريًا، لكنه قال إنه يخضع للضغوط العنصرية التي تمارس ضده".

منذ متى لم يلعب بنزيما مع منتخب فرنسا؟

لم يتواجد بنزيما مع منتخب فرنسا منذ الفوز على أرمينيا وديًا في أكتوبر عام 2015 ووقتا سجل هدفين وصنع هدفًا وحيدًا.

جدير بالذكر أن عقد بنزيما ينتهي بنهاية الموسم المقبل، ولم يجدده مع ريال مدريد حتى الآن لكن تقارير تؤكد وصوله لاتفاق أولي مع النادي الملكي.

اقرأ أيضًا - رسميًا.. فلورنتينو بيريز يترشح لرئاسة ريال مدريد

اقرأ أيضًا - دي يونج: مصير الدوري الإسباني في يد برشلونة!

اقرأ أيضًأ - "يخلق من الشبه أربعين".. أشباه ميسي ورونالدو وصلاح وأبرز نجوم كرة القدم