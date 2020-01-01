بنزيما: زيدان يريدنا أن نستمتع بالكرة رغم فيروس كورونا

أجواء إيجابية في ريال مدريد.. بنزيما يكشف عن رسالة زيدان المليئة بالتفاؤل

أكد النجم الفرنسي كريم بنزيما أن رسالة زين الدين زيدان لجميع لاعبي ريال مدريد هي البحث عن المتعة رغم كل شيء.

ويستعد الدوري الإسباني لكي يعود من جديد في الرابع عشر من الشهر الجاري بعد توقف دام لأكثر من 3 أشهر بسبب فيروس كورونا.

وحول ذلك، يعتقد كريم بنزيما أن ريال مدريد سيحقق تقدمًا كبيرًا عندما يستأنف نشاطه ومبارياته في الدوري الأسباني خلال الموسم الحالي.

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وأضاف: "بعد فترة التوقف يريد زيدان أن يعيدنا للأجواء من جديد عبر البحث عن المتعة والاستمتاع بكرة القدم أيًا كانت الظروف التي تحيط بنا"

وتابع في تصريحات للتلفزيون الرسمي لريال مدريد: "رسالة زيدان هي الاستمتاع. يخبرنا دائمًا أنه علينا الاستمتاع بلعب كرة القدم. لقد تواصلنا أكثر ولعبنا باللكرة أكثر من الأسبوع الماضي"

وأردف: "لقد تكيفنا مع الوضع الجديد بصورة جيدة، أخذنا الأمور تدريجيًا، خطوة بخطوة. الوضع الآن أفضل بكثير هنا مع زملائنا في الفريق ومع الكرة، لأنه من الصعب القيام بهذه التدريبات في المنزل"

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يذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الثاني على سلم ترتيب الدوري الإسباني بفارق نقطتين عن صاحب الصدارة وحامل اللقب برشلونة.