بنزيما: رونالدو لم يُهنئني .. وهؤلاء المُرشحون لحصد المونديال!

بنزيما يعلن استعداده لخوض غمار كأس العالم!

طمأن كريم بنزيما نجم ريال مدريد جماهير منتخب فرنسا على حالته البدنية قبل انطلاق نهائيات كأس العالم قطر 2022، حيث أجرى اللاعب المتوج بجائزة الكرة الذهبية مؤخرًا حورًا مطولًا مع شبكة "تيليفوت" الفرنسية.

وقال بنزيما عن إصابته وغيابه عن مباريات ريال مدريد الأخيرة: "أنا على ما يرام، كان لدي بعض الآلام البسيطة قليلًا لكن هذا طبيعي لقد اعتنيت بنفسي، سأكون لائقًا، أنا بخير وأركز على ما يجب أن أفعله، يمكنني اللعب ولكن ليس بنسبة 100٪ وأحتاج أن أكون جاهزًا بشكل كبير، لكنني عملت بشكل جيد بدنيًا ولم أشعر بالقلق قط، بالنسبة لمباراة أستراليا سأكون لائقًا وحاضرًا".

وأضاف: "أنا فخور باللعب في كأس العالم نحن نعرف ماذا يعني ذلك لا استطيع الانتظار حتى تبدأ، لا أشعر بضغط عصبي، أريد فقط أن أبدأ قريبًا لنكون قادرين على إظهار ما يمكننا القيام به أمام ملايين الأشخاص لتمثيل فرنسا".

وعن التتويج باللقب أجاب الفرنسي: "حتمًا نفكر في الأمر لكنني لا أقول لنفسي أن عليّ الفوز بها، لأنني لا ألعب بمفردي نحن مجموعة وكل مباراة نهائية وكلما اقتربنا منه، كلما قلنا لأنفسنا أنه يتعين علينا الفوز، على الورق نحن الأفضل ولا يجب أن نخفي ذلك، لكن كرة القدم هي 11 مقابل 11، لكن علينا أن نواجه خصومنا بطموح واحترام".

وبسؤاله عن المرشحين للفوز بالمونديال أجاب بنزيما: "البرازيل والأرجنتين وإسبانيا أبرز المرشحين للظفر باللقب، وكذلك نحن لكن يجب أن نظهر ذلك في الميدان".

وعن حصوله على تهنئة من كريستيانو رونالدو زميله السابق في ريال مدريد أجاب بنزيما: "لا، لم أحصل على تهنئته بعد".