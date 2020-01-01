بنزيما: رونالدو قدوتي والغياب عن فرنسا مريح

الفرنسي يفتح قلبه

تحدث نجم ريال مدريد كريم بنزيما عن تأثير رونالدو عليه، وحول غيابه المستمر عن صفوف المنتخب الفرنسي في السنوات الماضية وما سببه له.

بنزيما يتدرب بالوقت الراهن مع ناديه الملكي بسبب استبعاده المستمر من صفوف الديوك أبطال العالم المستمر منذ 2014 من قبل الناخب الوطني ديديه ديشان.

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وقال بنزيما مع "موفي ستار": "جميع اللاعبين في المنتخب يريدون اللعب، لا أملك تفسيراً للأمر، هناك مشاكل بالأعلى ربما".

وأضاف: "الأمر الإيجابي أنني أتحصل على راحة أكبر وأركز على ريال مدريد، فوزهم بكأس العالم لم يجرحني، بالتأكيد تريد أن تكون بطلاً للعالم".

وأكمل الفرنسي: "ما يجرحني هو عدم امتلاكي لتفسير، سألت ولم أحصل على إجابة، لذا أركز على مدريد وحياتي فيها".

وعن تأثير رونالدو على مسيرته: "تابعت كرة القدم من أجله، كان قدوتي هو وزيدان وتعلمت منهم الكثير، يمكن أن تملك سرعته ولكن ليس مهارته وتحركاته".

وواصل: "المهاجم يجب أن يدرك ويتعلم كثير التحركات وليس فقط التسجيل، كريستيانو؟ أتى لتسجيل الأهداف وكان يجب أن أتكيف مع ذلك للعب معه، ضحيت بروحي وحبي للتسجيل".

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وشارك بنزيما حتى الآن في لقاءات ريال مدريد جميعها في الدوري المحلي، وهز الشباك في مناسبة وحيدة.