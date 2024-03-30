ماذا لو كان بنزيما بقميص الهلال؟ وليد الفراج يحصل على إجابة مُحرجة للاتحاد!

الزعيم يملك القدرة على إعادة إحياء النجم الفرنسي

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طرح الإعلامي السعودي وليد الفراج، سؤالًا على ضيوفه خلال حلقة برنامج "أكشن مع وليد"، حول إمكانية أن يتغير أداء النجم الفرنسي كريم بنزيما لاعب اتحاد جدة، إذا كان لاعبًا في الهلال.

ويواجه بنزيما حالة نحس شديدة مع الاتحاد، حيث شهدت مباراة الفيحاء الأخيرة عودته للمشاركة من جديد بعد التعافي من الإصابة، التي غيبته عن آخر 5 مباريات، لكنه أهدر ركلة جزاء هي الرابعة له مع النمور.

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ورد الإعلامي عماد السالمي على سؤال الفراج، قائلًا: "نعم، الهلال سيساعد بنزيما أكثر على النجاح من الاتحاد، هو لاعب كبير وعندما يكون بجواره ظهير أيمن مثل سعود عبد الحميد يمده بالكرات العرضية الدقيقة سيسهل مهمته للتهديف".

وأضاف: "عرضيات سعود لن تكون أبدًا مثل فواز الصقور، مع احترامي له، وبالمثل لا يمكن أن تقارن فيصل الغامدي بسافيتش، وأيضًا إذا وفرت لبنزيما صانع ألعاب مثل مالكوم سيقدم له أكثر بكثير من أحمد الغامدي، في ظل الفوارق الفنية".

وتابع: "اللاعبون الذين يخدمون على المهاجم في الهلال، أعلى فنيًا بكثير من نظرائهم في الاتحاد، هناك فوارق فنية كبيرة من الممكن أن تساعد بنزيما لو كان يرتدي قميص الزعيم".

وتطرق السالمي للحديث عن الألماني ماتياس يايسله، قائلًا: "للأسف هو المشكلة الكبرى للأهلي، يملك بين يديه لاعبين مميزين مثل الحارس ميندي وإيبانيز وكيسيه وفيرمينو ورياض محرز، من أفضل اللاعبين على مستوى العالم، حتى مع الأسماء المحلية لديه فراس البريكان أفضل مهاجم في الدوري السعودي".

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وأوضح: "الأهلي لديه مشكلة كبيرة مع المدرب فهو أقل بكثير من طموحات الأهلي، الفريق خسر من الهلال والنصر والاتحاد، وفي كأس الملك ودع على يد أبها في جدة وأهدر نقاط أمام الشباب والاتفاق، كل اعتماده على رياض محرز وليس لديه أي حلول فنية أخرى".

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