بنزيما السبب! باريس سان جيرمان يلوم نجم الاتحاد على مشاكله مع مبابي

الخيوط تتشابك مجدداً بين الملكي وباريس

كشفت أنباء قادمة من إسبانيا عن وجود حالة من الغضب في صفوف باريس سان جيرمان بسبب رحيل كريم بنزيما نحو الاتحاد هذا الصيف ودور الأمر في مصير نجم الفريق كيليان مبابي.

بنزيما انتقل لصفوف الاتحاد بدوري روشن مطلع الانتقالات الصيفية، مما جعل النادي الملكي الإسباني لا يملك مهاجماً يحمل الرقم تسعة الشهير، واكتفى فقط بدعم هجومه بضم خوسيلو من إسبانيول.

وقالت "ماركا" إن بي إس جي يشعر بأن رغبة مبابي الحالية بعدم تمديد عقده سببها هو الفراغ الذي ظهر برحيل مواطنه الفرنسي عن صفوف ريال مدريد.

وذكر التقرير أن مبابي كان ليُجدد ويستمر دون مشاكل حال استمر بنزيما حتى يونيو 2024 كما كان مقرراً، ولكن إغراء اللاعب في الليجا ومدريد أصبح لا يقاوم.

وأوضح رئيس بي إس جي ناصر الخليفي مع "لو باريسيان" أن على نجم ناديه حسم موقفه في الأيام المقبلة بالتمديد أم لا، وأنه لن يسمح برحيله مجاناً الصيف المقبل.