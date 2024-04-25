"بنزيما أقل من نيمار والسر في صفقة صلاح".. أزمة التعاقدات تثير "الشماتة" ضد الهلال

وصف نيمار بـ"أسوأ صفقة في الموسم"..

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"عدم المساواة أدى إلى حالة احتقان ورد فعل غير إيجابي على خروج الهلال من آسيا".. هكذا وصف الناقد الرياضي عبد الله فلاتة، أزمة دعم أندية دوري روشن السعودي، خلال فترة الميركاتو الصيفي الماضي، قائلًا إنه لم يكن هناك أي تساوٍ في الدعم بين الأندية.

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وذكر الناقد غرم العمري، عبر برنامج "أكشن مع وليد"، أن ما يُقال حول وجود فرق في الدعم بين الأندية غير صحيح، مضيفًا "يجب أن يكون لكل نادٍ عضو شرف قادر على دعم النادي في كل صغيرة وكبيرة، مثل الأمير خالد بن فهد مع النصر، والأمير الوليد بن طلال مع الهلال، اللذين يدعمان صفقات كثيرة ويحلون مشكلات مالية، ولكن الأهلي ما عنده عضو شرف".

ورد فلاتة على تصريح العمري، قائلًا "إذا تحدثنا عن نيمار، الذي أعتبره أسوأ صفقة في الموسم، جلبت لاعبًا مصابًا تجددت إصابته والهلال لم يستفد منه، قالوا انتهت الصفقات، وفوجئنا بمبلغ خيالي لكسر عقد اللاعب، وطلب الاتحاد التفاوض مع محمد صلاح - نجم ليفربول -، ولم تتم الصفقة، ورئيس الاتحاد أنمار الحائلي، قال إنه تم إبلاغه بأن الميزانية انتهت، ثم تم التعاقد مع نيمار، وخرج كاسترو وقال أعطونا 40 مليون وتعاقدنا مع لاعب، هناك فارق ثابت وواضح في الدعم وعدم مساواة بين الأندية، ما أدى إلى الاحتقان ورد فعل غير إيجابي إزاء خروج الهلال، ويجب أن نضع أيدينا على الجرح من أجل العلاج".

وعلق العمري قائلًا "في العام الماضي، أعلن رئيس الهلال فهد بن نافل عن وجود فائض في الميزانية، ولكن الاتحاد والأهلي يعانيان من نقص في الميزانية، فبالتالي، عندما جاء دعم صندوق الاستثمار، كان لدى الهلال مبلغ كبير للتعاقدات"، مضيفًا "النصر كان يفاوض أحد اللاعبين لتجديد عقده، وجلست شخصيًا مع القائمين على النادي، ولم نتوصل لأي اتفاق، وتوصلنا إلى رحيل اللاعب بعد انتهاء عقده، وبعدها بيومين، تلقيت اتصالًا من الأمير خالد بن فهد، وأخبرني أن اللاعب باقٍ في النصر، وأنه متكفل بطلباته كاملة، وتم الاتفاق على بقائه".

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في المقابل، أكد فلاتة أنه لن يتم منح العذر للإدارات عن سوء إدارتها بنقص الدعم، فيما أكد أن دعم الاتحاد والأهلي لم يكن مثل الهلال والنصر، مضيفًا "الهلال سجل ثاني أكبر تعاقدات في العالم بعد تشيلسي، وكسر عقد نيمار بمبلغ كبير جدًا، ومهاجم الاتحاد كريم بنزيما أقل في دعم الصفقة من نيمار وكريستيانو رونالدو".

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