"فلينظر إلى ما فعله بنزيما" .. أسطورة ليفربول ينصح هالاند للتغلب على مبابي!

المنافسة مع الفتى الفرنسي عندما ينتقل إلى ريال مدريد لن تكون سهلة

يرى جيمي كاراجر، مدافع ليفربول السابق، أن النرويجي إرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي يحتاج إلى السير على درب كريم بنزيما، لاعب اتحاد جدة الحالي وريال مدريد السابق.

ورغم بدايته المثالية مع مانشستر سيتي في الموسم الماضي، حيث سجل 52 هدفًا في 53 مباراة، إلا أن هالاند يواجه انتقادات كثيرة هذا الموسم بسبب تراجع أرقامه ومستواه في الأسابيع الأخيرة.

وقال جيمي كاراجر في تصريحات تلفزيونية نقلتها شبكة "فوتبول إسبانيا": "إذا كان طموح هالاند التنافس مع كيليان مبابي، على جائزة الأفضل في العالم، فعليه أن يضيف المزيد إلى طريقة لعبه ليحقق هذه القفزة".

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وأضاف: "عليه أن يكرر ما فعله كريم بنزيما مع ريال مدريد، حيث كان المهاجم الأساسي للفريق، وتمت الاستعانة بقدراته التهديفية في فترة ما، لكنه تحسن كثيرًا وأظهر قدرات أخرى تخدم الفريق سواء على مستوى صناعة الأهداف أو المشاركة في الهجمات".

وتابع كاراجر: "لا يمكن لهالاند أن يبقى فقط المهاجم الذي ينتظر التمريرات للتسجيل، في هذه الحالة لن تكون المنافسة مع مبابي، المتوقع انضمامه إلى ريال مدريد هذا الصيف، سهلة، لأنه أكثر بكثير من مجرد هداف".

وخاض المهاجم النرويجي 19 مباراة فقط مع مانشستر سيتي هذا الموسم، ولم يستطع هز شباك منافسيه ليفربول وآرسنال في الآونة الأخيرة وفشل أيضًا في إحداث تأثير خلال مواجهة ريال مدريد الأسبوع الماضي، بربع نهائي دوري أبطال أوروبا.