بنزيما "الوكيل" يحسم صفقة مبابي لمدريد في اليونان

كيليان مبابي هو هدف ريال مدريد الأكبر في سوق الانتقالات الصيفية وكريم بنزيما يلعب دورًا محوريًا في الصفقة.

استغل كريم بنزيما مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني فرصة عودته إلى صفوف منتخب فرنسا خلال بطولة أمم أوروبا ليوطد علاقته مع مواطنه كيليان مبابي نجم نادي باريس سان جيرمان.

ويعد مبابي هدفًا أساسيًا لنادي ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية، واستغل بنزيما فرصة العودة إلى صفوف "الديوك" ليمارس مهمة "الوكيل" وسفير النادي الملكي بشكل غير رسمي، حيث يحاول إقناع نجم باريس سان جيرمان بالانتقال إلى "سانتياجو بيرنابيو".

وحسب صحيفة "as" الإسبانية، فإنه وبعدما كان بنزيما قريبًا من مبابي طوال فترة معسكر منتخب فرنسا في يورو 2020، فإن اللاعبان الآن يقضيان فترة عطلتهما سويًا في جزيرة ميكونوس اليونانية.

وقام الطاهي التركي الشهير نصرت جوكتشي، المعروف بقيامه بنثر الملح بطريقة مميزة على الأطباق التي يقدمها، بنشر صور جمعته مع مبابي وبنزيما خلال الأيام القليلة الماضية.

وبالرغم من الخبرة السابقة العريضة لكريم بنزيما مع منتخب فرنسا، لكن مبابي تولى دور المرشد للاعب ريال مدريد عند عودته إلى صفوف "الديوك".

وغاب كريم بنزيما لمدة ست سنوات عن قائمة منتخب فرنسا، وعندما قرر ديدييه ديشان استدعاءه، قام مبابي بنشر صورة مركبة على وسائل التواصل الاجتماعي للترحيب بعودة مهاجم ريال مدريد.

وكان مبابي بالفعل طوال فترة المعسكر الفرنسي قريبًا جدًا من بنزيما، وظهرت لهما العديد من الصور معًا، وردود الفعل على عملهم في التدريبات كان مذهلًا.

وقال بنزيما عن انطباعاته بعد العمل إلى جانب مبابي: "إنه ظاهرة، لقد تمكنت من التدريب معه ولعبنا بلمسة واحدة، هناك الكثير من الديناميكية في حركته، ويمتلك سرعة كبيرة وجودة أيضًا، إنه لاعب جيد جدًا، ولست مضطرًا لقول ذلك".

ولم تكن بطولة أمم أوروبا رائعة سواء لمنتخب فرنسا أو مبابي، بعدما ودع "الديوك" البطولة من دور الستة عشر، ولم يتمكن مهاجم باريس سان جيرمان من تسجيل أي هدف، وأضاع ركلة الترجيح الحاسمة ضد سويسرا.

لكن بنزيما بدوره تمكن من تسجيل هدفين ضد البرتغال، ومثلهما ضد سويسرا، وظهر التفاهم الكبير بينه وبين مبابي، حيث تسبب الأخير في ركلة جزاء أمام البرتغال، وصنع الهدف الأول ضد سويسرا.

وخلال المباراة الأولى في دور المجموعات ضد منتخب ألمانيا، كان بنزيما أكثر من مرر الكرة إلى مبابي بإجمالي 12 تمريرة.

ويبدو أن بنزيما لا يريد الآن أن يقطع علاقته مع مبابي، وألا تقتصر فقط على المنتخب أو العطلات، بل يريد جلبه إلى ريال مدريد.

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