"بنزيما البرازيلي"... مهاجم جديد يرتبط اسمه بريال مدريد

هل يقود هجوم ريال مدريد مهاجم برازيلي جديد؟

مع اقتراب نهاية الموسم تبرز أخبار سوق الانتقالات أكثر بربط أسماء لاعبين بفرق قد ينتقلون إليها وقد لا يرتدون قميصها؛ آخر هذه الأسماء البرازيلي روبرتو فيرمينو الذي ارتبط اسمه بريال مدريد.

وينتهي عقد البرازيلي روبرتو فيرمينو، 31 سنة، مع ليفربول بنهاية شهر يونيو المقبل. وقد أعلن اللاعب والنادي الإنجليزي عدم تجديد العقد بينهما لتنتهي مسيرة من 8 سنوات لبوبي مع الريدز توج خلالهم بسبعة ألقاب أهمهم بطولة دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الذي عاد لليفربول بعد غياب ثلاثة عقود.

ونقلت صحيفة "آس" الإسبانية عن الصحافي الإيطالي فابريزيو رومانو، المهتم بسوق الانتقالات، أن ريال مدريد مهتم بفيرمينو لكن حتى الآن لم تبدأ أي مفاوضات بين الجانبين.

ويرغب ريال مدريد في دعم صفوفه بمهاجم بجوار كريم بنزيما مع ظهور دائم لاسم هاري كين مهاجم توتنهام بين الأسماء المطروحة على ريال مدريد والمعجب بها كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد.

التعاقد مع روبرتو سيكون الأكثر وفرة لريال مدريد فاللاعب سيكلف النادي راتبه فقط، لأن التعاقد وقتها سيكون انتقال حر.

لكن ريال مدريد ليس الوحيد الراغب في التعاقد مع المهاجم البرازيلي الذي أطلقت عليه الصحيفة الإسبانية لقب "بنزيما البرازيلي" نظرًا لتفانيه ولعبه الدائم لمصلحة الفريق، قطبا مدينة ميلانو، ميلان وإنتر وكذلك برشلونة وعدد من الأندية الأخرى بينها فرق سعودية ترغب أيضًا في التعاقد مع فيرمينو؛ فمن سيظفر بخدماته؟