Hocine Harzoune و تامر أبو سيدو

"غضبه طبيعي" .. بنزيما يُحدد شرط فوز فينيسيوس جونيور بالكرة الذهبية

فينيسيوس جونيور معتاد على انتقادات الصحافة الإسبانية، لكن من المرجح أنه سيأخذها على محمل الجد أكثر عندما تأتي من أحد زملائه السابقين.

أشاد كريم بنزيما بزميله السابق فينيسيوس جونيور بعد تحليله لمسيرته خلال العامين الأخيرين لهما في سانتياجو برنابيو، حيث شكلا ثنائيًا مخيفًا في هجوم ريال مدريد. وذكر بنزيما أن نجاح الفريق في دوري أبطال أوروبا 2022 كان نتيجة كبيرة للتفاهم بين اللاعبين، وأن فينيسيوس أصبح بعد رحيله هو رأس الحربة في هجوم الفريق، لكنه يواجه صعوبة في العودة لمستواه السابق.

وقال بنزيما لصحيفة Diario AS: «إنه شاب رائع، ذو قلب كبير، وعطشان للتعلم… إنه مذهل. هذه طبيعته. عليه الكثير من الضغط، حقًا الكثير. بعض اللاعبين لا ينبغي أن يتحملوا هذا الضغط. إنه لا يزال صغيرًا، لكنه لعب العديد من المباريات مع ريال مدريد. لا يمكن القول إنه يلعب بشكل سيئ الآن، فهذا ليس عدلاً. إنه يلعب جيدًا، لكنه يستطيع أن يكون أفضل. هذه شخصيته فقط».

وأضاف عن ردود أفعاله على أرض الملعب: «يغضب عندما يُستبدل، وهذا طبيعي، لا بأس بذلك. الناس يجب أن يعرفوا أنه هكذا، الإشارات على أرض الملعب وخارجه. لا شيء خطير، إنه يريد أن يلعب أكثر».

كما أعرب بنزيما عن ثقته في قدرة فينيسيوس على الفوز بالكرة الذهبية يومًا ما: «أعتقد أنه يستطيع الفوز بالكرة الذهبية يومًا ما، صعب لكنه قادر. سيحدث ذلك حين يفهم أن مهمته على أرض الملعب هي اللعب فقط وترك كل شيء آخر جانبًا. لديه الموهبة، وفي المكان الأمثل لذلك، ريال مدريد».

وأشار بنزيما ضمنيًا إلى أن النقد الإعلامي الموجه لفينيسيوس شديد جدًا، مؤكدًا أن نصائحه تأتي من منطلق خبرته ودعمه لزميله الشاب.

انتقادات متكررة لفينيسيوس

إذا كان بنزيما يلمح إلى أنه يجد انتقادات وسائل الإعلام لفينيسيوس قاسية للغاية، وهو أمر لا شك فيه، فإن نصائحه لفينيسيوس هي ربما أكثر النصائح غير المرغوب فيها التي يتلقاها الأخير. غالبًا ما يعبر فينيسيوس عن احتجاجاته بشدة، سواء تجاه زملائه في الفريق أو مشجعي الفريق المنافس أو، مؤخرًا، مدربه نفسه، وهو ما يشير إليه بنزيما على الأرجح.

