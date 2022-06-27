بنزيما أحد الأسباب .. وكيله السابق يكشف سر إصرار ليفاندوفسكي على برشلونة

روبرت ليفاندوفسكي يرفض حتى التدرب مع بايرن ميونخ.

كشف سيزاري كوخارسكي الوكيل السابق للنجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي عن سر إصرار اللاعب بالانضمام لصفوف برشلونة في الصيف الجاري.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ونقلتها إذاعة "لا سير"، حيث أكد أن اللاعب يريد أن يظهر قدراته في الملاعب الإسبانية.

اللعب في برشلونة بحسب ما ذكر كوخارسكي يعطي ليفاندوفسكي الفرصة من أجل التفوق على كريم بنزيما وأن يظهر قدراته ضده.

وقال كوخارسكي: "هو يريد أن يظهر أنه أفضل من كريم بنزيما، هذا أحد الأسباب التي تجعله يريد الانضمام إلى صفوف برشلونة".

وأضاف: "ليفاندوفسكي ليس لديه أي أحلام، بالنسبة له لعب كرة القدم هي وظيفة، وهو شخص احترافي للغاية، وريال مدريد وبرشلونة في نفس المستوى".

وأكمل: "برشلونة وليفاندوفسكي سيقاتلان من أجل تلك الصفقة، أعتقد أنه سينضم لهم في النهاية، أرى الانتقال ممكنًا".

وأنهى كلماته: "عليه أن يضغط على قادة بايرن ميونخ حتى ينهي تعاقده معهم، خطته منذ البداية كانت بايرن ميونخ ثم إسبانيا ثم الولايات المتحدة الأمريكية".

روبرت ليفاندوفسكي أخبر بايرن ميونخ أنه يريد الانتقال إلى برشلونة هذا الصيف👀 pic.twitter.com/87C8bGW0R1 — GOAL Arabia (@GoalAR) May 15, 2022

وكان بايرن ميونخ قد غير موقفه من ناحية ليفاندوفسكي بعد أن كان الفريق يرفض رحيله بشكل كامل، وأصبح يفكر في الاستفادة منه ماديًا وطلب الحصول على 60 مليون يورو بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي سبورت".

جدير بالذكر أن برشلونة كان قد قدم عرضًا يقارب الـ 40 مليون يورو بحسب ما أوضحت "آس"، ولا ينوي رفع قيمته كثيرًا في ظل الأزمات الاقتصادية التي تلاحقه.