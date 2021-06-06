بنزيما: مرحبًا بمبابي في ريال مدريد

النجم الفرنسي كريم بنزيما لاعب ريال مدريد يتحدث عن إمكانية انضمام مبابي ورد فعله على رحيل زيدان وعودة أنشيلوتي.

أعرب النجم الفرنسي كيليان مبابي عن أمله في انضمام كيليان مبابي قريبًا لصفوف ريال مدريد لما يتمتع به النجم الشاب من مهارات فطرية.

جاء هذا في تصريحات بنزيما مع صحيفة "ماركا"، والتي تطرق خلالها للحديث عن عدة أمور من بينها موسم ريال مدريد الصعب ورحيل زيدان وقدوم أنشيلوتي ومجموعة فرنسا في كأس الأمم الأوروبية.

ما الذي قاله بنزيما؟

قال بنزيما: "أشعر كأنني الأكثر سعادة على الكوكب، ما يسعدني في الواقع يرتبط دائمًا بعائلتي أو كرة القدم، ولا شيء يضاهي عودتي لفرنسا في كأس الأمم، أشعر بالفخر وأتطلع للبطولة".

وأضاف: "لدينا فريقًا قويًا للغاية، بداية من حارس المرمى حتى الهجوم، ومعنا أفضل اللاعبين في كل خط من أقوى أندية العالم، لكن لا يجب أن نتحدث عن كوننا الأفضل في البطولة أو المرشح الأوفر حظًا، ذلك الحديث يجب أن يجري في الخارج".

وأردف عن قوة مجموعتهم: "لا يمكن اللعب أمام ألمانيا بعقلية الانتقام، لقد حدثت الكثير من الأشياء منذ كأس العالم 2014، أريد فقط أن أستمتع وأن نفوز بالمباراة".

ما الذي قاله بنزيما عن ريال مدريد؟

قال بنزيما: "لو نظرنا للموسم المنصرم سنجد أن الفريق قاتل على الدوري الإسباني حتى الجولة الأخيرة، وكنا قريبين للغاية من الفوز به، ووصلنا لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وعانينا من 60 إصابة، ولم يكن فريقنا كاملًا طوال الموسم".

وأكمل: "لو أن الإدارة ترى أن الفريق في حاجة للدعم ستفعل ذلك، لكن هدفنا هو تقديم كل ما لدينا وتحسين الأمور في تحت أي ظرف".

ما الذي قاله بنزيما عن عودة كارلو أنشيلوتي ورحيل زيدان؟

صرح النجم الفرنسي: "عودة أنشيلوتي هي أخبار جيدة بالنسبة لي، نحن نعرفه جيدًا، وأنا أحب فلسفته، وكيفية رؤيته لكرة القدم ورغبته الكبيرة في الفوز بكل شيء".

وأكمل: "زيدان كان هامًا للغاية في مسيرتي، وخروجه كان مفاجأة بالنسبة للجميع ليس أنا فقط، كان بمثابة الأخ لي، لقد كان القرار الأصعب للجميع، لكن الآن لدينا أنشيلوتي وسنحاول النجاح من جديد".

ما الذي قاله بنزيما عن إمكانية لعب مبابي في ريال مدريد؟

قال بنزيما: "كيليان هو لاعب شاب ولديه جودة مذهلة بالنسبة لعمره، سيكون مرحبًا به في ريال مدريد بكل تأكيد".

وأضاف: "أي فريق ذلك الذي لن يضم مبابي بشكل فوري، لكن في الوقت الحالي لديه عقده في باريس سان جيرمان وسنرى ما الذي سيقرره، اليوم هدفه الأساسي هو الفوز بكأس الأمم الأوروبية".

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