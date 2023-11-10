مشبهين إياه بأحد الإعلاميين .. "بنر" الهلال أمام التعاون يثير "الطقطقة"

ظهر جمالي شوهته "السخرية"..

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في الوقت الذي زين به جمهور الهلال السعودي مدرجات استاد الملك فهد الدولي الليلة أمام التعاون، هناك من سخر نفسه للسخرية من اللافتة التي رفعها الزعماء في المدرجات.

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الزعيم حقق الفوز اليوم الجمعة، أمام التعاون بثنائية نظيفة، ضمن الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي.

أثناء اللقاء قام الجمهور الهلال برفع لافتة "بنر" حملة صورة رجل ملثم بزي أزرق، حاملًا في يده ألعاب نارية، مع عبارة "الدخان الأزرق".

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جماهير الأندية المنافسة نظرت لهذا "البنر" نظرة مختلفة، مشبهين الملثم بحسن الصبحان؛ الإعلامي الرياضي الشهير بـ"ملك التوقعات"، وتحديدًا حينما يقوم بتعبيرات بالعين والوجه وكأنه يستحضر "الجن" كي يكشف عن توقعاته للمباريات.

يذكر أن الفوز رفع رصيد الزعيم للنقطة 35 في صدارة جدول الترتيب، بينما تجمد التعاون عند 25 نقطة في المركز الرابع.

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