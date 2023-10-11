بند مفاجئ يقرب تشابي ألونسو من ريال مدريد!

هل هو خليفة أنشيلوتي؟

مفاجأة قوية في عقد الإسباني تشابي ألونسو مع باير ليفركوزن تمنحه القدرة على المغادرة في أي وقت عن النادي الألماني، لكن إلى وجهات محددة بعينها.

هذه الوجهات هي ريال مدريد وبايرن ميونخ وليفربول، وقد وضع ألونسو بندًا في عقده مع باير ليفركوزن والذي ينتهي في 2026 ينص على دفع شرط جزائي في أي وقت مقابل الانتقال إلى هذه الأندية الثلاثة إن أتته عروض من أي منها، وفقًا لصحيفة "بيلد".

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يبدو هذا متغيرًا واضحًا في مشهد خلافة كارلو أنشيلوتي، إذ إن ألونسو يسهل بوضوح فكرة قدومه إلى ريال مدريد، الأقرب للاستغناء عن مدربه الموسم المقبل.

أسطورة بايرن ميونخ أوتمار هيتسفيلد نصح ألونسو بالبقاء على الأقل حتى عام 2025، مشددًا على أن "ريال مدريد لا يمكن رفضه بأي حال من الأحوال".

وكان ألونسو قد تحدث مؤخرًا عن كل الشائعات المحيطة بمستقبله، قائلًا إنه "من المبكر جدًا" تناول مثل هذه الأمور.