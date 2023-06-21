بند مفاجئ في عقد مودريتش مع ريال مدريد يفتح الأبواب أمام انتقاله إلى السعودية!

الطريق مزال مفتوحًا أمام انتقال أمير كرواتيا إلى السعودية

يشوب مستقبل لوكا مودريتش في ريال مدريد غموض شديد خلال الأشهر القليلة الماضية، بعد التقارير التي أشارت إلى تقديم نادٍ سعودي عرضًا لضم للاعب البالغ من العمر 37 عامًا.

مودريتش لا يزال يدرس عرض الهلال حاليًا، ومن المتوقع أن يتخذ قراره في المستقبل القريب خاصة مع انتهاء مشاركته مع منتخب كرواتيا في دوري الأمم الأوروبية والحصول على المركز الثاني.

اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا لم يحسم قراره النهائي بعد من العرض السعودي، ولا يزال أمامه فرصة لإعادة ترتيب أوراقه.

وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن مودريتش قد وقع بالفعل عقدًا جديدًا في ريال مدريد، سيبقيه في النادي حتى نهاية الموسم المقبل.

وأشار التقرير إلى أنه مع ذلك، يمكن لمودريتش فسخ عقده مع الريال وفقًا لبنود التعاقد في حالة إذا قرر قبول عرضًا مجزيًا من نادٍ آخر إشارة إلى العرض السعودي.