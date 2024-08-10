"بند في العقود" يُحدث ثورة بالكرة السعودية .. المريسل يفاجئ أندية الصندوق باقتراح غريب!

هل يمكن أن يتم تطبيق هذا البند؟

وجه الناقد الرياضي عبد العزيز المريسل، اقتراحًا غريبًا على أندية صندوق الاستثمارات العامة، قاصدًا (النصر، الهلال، الأهلي، الاتحاد)، بشأن عقود اللاعبين في المستقبل.

ونشر المريسل رسالة، عبر منصة (إكس)، قال فيها "أقترح على أندية صندوق الاستثمارات، وأعني النصر والهلال والأهلي والاتحاد (في حال يسمح بذلك)، بتوحيد بند في العقود المستقبلية بالصفقات الضخمة أنه يحق للنادي نقل اللاعب لنادٍ آخر بنفس المزايا في العقد الذي وقعه دون أن يكون هناك أي التزامات مالية في حال ظهور تقارير فنية تؤكد أنه لم يقدم العطاء المأمول منه، وأن لا يشترط ذلك موافقته، طالما عقده الضخم هو ذاته دون أن يكون هناك أي نقص عليه. أعتقد أن ذلك سيوفر كثيرًا على أنديتنا بدلًا من أن تتورط مع بعض الصفقات، وربما تضطر لإلغاء عقده أو إعارته والتكفل بجزء من الرواتب".

جاء ذلك تعقيبًا على رؤيته بوجود لاعبين كبار في دوري روشن السعودي، ولكن تركيبة الفريق الفنية لم تلائمهم، مستدلًا بتجربة الإيفواري سيكو فوفانا، الذي لم ينجح في النصر، وحقق نجاحًا في الاتفاق، كما تساءل "هل بنزيما لاعب فاشل؟ هل لودي كذلك؟ هل ماكسيمين مقلب شربناه، هل ساديو ماني لاعب عالة؟ هل فيرمينو انتهى؟ هل فوفانا مقلب أيضًا، هل جوتا صفعة فنية؟"

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتواصل أندية دوري روشن السعودي، مساعيها لضم صفقات جديدة، خلال موسم الميركاتو الصيفي، الذي يغلق أبوابه في الثاني من سبتمبر المُقبل، فيما ينطلق الموسم الجديد من المسابقة، في 22 أغسطس.

ويُستهل الموسم الجديد بمباريات كأس السوبر السعودي، خلال الفترة بين 13-17 أغسطس، بمشاركة أندية الهلال والنصر والأهلي والتعاون، حيث تقام مباريات البطولة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بأبها.