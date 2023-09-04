بند سري في العقد .. جرينوود قد يعود لمانشستر يونايتد في يناير

قد نرى جرينوود مع الشياطين الحمر من جديد هذا الموسم...

انضم ميسون جرينوود، لاعب مانشستر يونايتد، إلى فريق خيتافي، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، في نهاية فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وكان جرينوود، قد خرج من حسابات الشياطين الحمر، بعد اتهامه في قضية اغتصاب والاعتداء على صديقته، واستمر التحقيق قرابة الستة أشهر، ولكن القضية انتهت مؤخرًا.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ذا أثليتيك" فإن العقد المبرم بين مانشستر يونايتد، وخيتافي بشأن اللاعب، يوجد به بند يسمح للفريق الإسباني، بفسخ التعاقد في أي وقت.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ووفقًا للتقرير الذي نشرته الصحيفة الإنجليزية، فإن خيتافي يحق له فسخ التعاقد مع اللاعب صاحب الـ 21 عامًا، وإعادته إلى أولد ترافورد، في حال أن إدارة الفريق الإسباني غير راضية عن تطور اللاعب.

وكان خوسيه بوردالاس، المدير الفني لفريق خيتافي، قد أعلن عن دعمه للاعب، وشدد على ثقته فيه وأكد أن خيتافي سيساعد جرينوود على استعادة مستواه مرة أخرى، بعد غيابه عن الملاعب لفترة طويلة.