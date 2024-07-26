بند مثير في العقد .. الاتحاد يحفظ حقه في زكريا هوساوي رغم انتقاله إلى الرائد

الظهير السعودي خرج من حسابات بلان .. ولكن!

حافظ نادي الاتحاد السعودي على حقه في لاعبه السابق زكريا هوساوي، رغم انتقاله بشكل رسمي إلى الرائد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشفت صحيفة "الرياضية"، صباح اليوم الجمعة أن الاتحاد وضع بندًا في العقد يمنحه حق الحصول على نسبة 30% من قيمة بيع هوساوي، لأي نادٍ مستقبلا، حال قرَّر الرائد ذلك.

وكان هوساوي قد طلب الرحيل نهائيًا عن الاتحاد، بعدما رفض فكرة الإعارة لأي نادٍ، خصوصًا أن عقده الأخير مع العميد يتبقى فيه عام واحد.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وجاء قرار هوساوي (23 عامًا) بالرحيل عن الاتحاد، بعدما خرج من حسابات الجهاز الفني الجديد بقيادة الفرنسي لوران بلان، إذ لم يسافر مع بعثة الفريق التي تخوض معسكرًا إعداديًا في مدينة أليكانتي الإسبانية.

يذكر أن هوساوي لعب بقميص الاتحاد 39 مباراة في الموسم المنصرم، لم يسجل أي هدف وصنع تمريرة حاسمة واحدة.

ويملك هوساوي في رصيده مواجهةً دوليةً واحدةً لعبها بقميص المنتخب السعودي، وذلك خلال التجربة الدولية أمام أيسلندا.