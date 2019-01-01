بنتاكور يدعو يوفنتوس لاقتناص الفرصة "النادرة" أمام لاتسيو

لاعب الوسط يُدرك صعوبة المباراة لكن يطالب بالفوز

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

وصف رودريجو بنتاكور لاعب وسط يوفنتوس مواجهة لاتسيو بالفرصة النادرة لزيادة الفارق مع نابولي في صدارة الدوري الإيطالي إلى 11 نقطة.

وخسر نابولي نقطتين بتعادله سلبيًا في سان سيرو أمام ميلان مساء أمس السبت، ويستعد يوفنتوس لمواجهة لاتسيو في الأولمبيكو بعد قليل ضمن الجولة الـ21 للسيري آ.

وتحدث لاعب الأوروجواي عن اللقاء مؤكدًا طلب المدرب ماسيميليانو أليجري منهم الفوز للابتعاد أكثر عن مطاردهم، ومضيفًا "المدرب أخبرنا خلال الاجتماع الأخير قبل المباراة أننا قادرون على توسيع الفارق إلى 11 نقطة عن نابولي".

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"لقد شاهدنا تعادلهم مع ميلان وندرك أنها فرصة نادرة، لذا علينا اقتناصها. لاتسيو منافس صعب، لكننا مركزين تمامًا وعلينا استغلال تلك الفرصة".

أتم حول أزمة إصابات الفريق خاصة خط وسطه "لم لدينا الحظ الكافي فيما يخص الإصابات في وسط الملعب، لكن هناك 3 منا متاحين الآن وعلينا أن نكون جاهزين للمباريات القادمة".