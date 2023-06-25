بناءً على طلب الجمهور .. النصر يفاوض لاعب لانس

أحمد رفعت
Seko Fofana Lens Marseille Ligue 1 06052023Getty
النصردوري روشن السعوديانتقالاتلينسالدوري الفرنسي - ليج 1S. Fofana

هل ينجح النصر في التعاقد مع لاعب لانس؟

على الرغم من اقتراب نادي النصر من حسم التعاقد مع الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش لاعب إنتر ميلانو الإيطالي، إلا أنه يستهدف لاعب وسط آخر خلال صيف 2023.

النصر يحاول إعداد فريقه بشكل جيد للموسم الجديد 2023-2024 بالتعاقد مع لاعبين مميزين خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد الخروج من الموسم الماضي بدون أي بطولة.

ونشر الصحفي رودي جاليتي عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي تغريدة، يؤكد فيها على أن النصر سيبدأ في المفاوضات مع اللاعب العاجي سيكو فوفانا لاعب وسط لانس الفرنسي.

وأضاف جاليتي أن اللاعب العاجي أعطى النصر الضوء الأخضر من أجل الانتقال له بداية من الموسم المقبل.

وشهدت الفترة الماضية مطالبات من جانب جماهير نادي النصر، بعدم التعاقد مع البرتغالي ويليام كارفاليو لاعب وسط ريال بيتيس الإسباني، والتفاوض مع فوفانا أو أي لاعب آخر.

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