بمن سيلعب مانشستر؟! يونايتد يتخذ قراراً حازماً ضد "المتمرد" سانشو

أزمة سانشو مع مانشستر يونايتد في تصاعد مستمر.

تستمر أزمة جادون سانشو، لاعب مانشستر يونايتد، مع إريك تين هاج المدير الفني للشياطين الحمر.

وبحسب ما نشرته صحيفة "ذا جارديان" البريطانية فإن سانشو سيتدرب بعيدًا عن الفريق الأول لمانشستر يونايتد بعد رفضه الاعتذار لإريك تن هاج لادعائه أن المدير لم يكن صادقًا فيما يتعلق باستبعاده من الخسارة 3-1 أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي.

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وجاء في بيان مانشستر يونايتد: "سيبقى جادون سانشو في برنامج تدريب شخصي بعيدًا عن الفريق الأول، في انتظار حل مشكلة الانضباط".

ولم يكن سانشو ضمن قائمة الفريق التي خاضت مباراة أرسنال، وعندما سُئل تين هاج عن السبب أكد أن اللاعب لم يقدم المستوى المطلوب في التدريبات.

ورد سانشو على ادعاء تين هاج ببيان جاء فيه بطلب من الجماهير بعدم تصديق كل ما يقال، مؤكدًا على تدريبه بشكل جيد مع الفريق مع وجود أسباب أخرى وراء استبعاده رفض الخوض فيها.