بمشاركة 80 ناديًا وأرباح مليونية .. خطة جديدة كليًا لإحياء "السوبر ليج"!

عادت التكهنات بتنظيم "السوبر ليج" من جديد، مع مقترحات تؤكد زيادة عدد الأندية المشاركة إلى نحو 80 فريقًا.

يبدو أن بطولة "السوبر ليج" المثيرة للجدل التي يقود ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس تنظيمها قد عادت إلى الواجهة من جديد، وسط تأكيدات بأن العودة ستشهد الكثير من التغييرات على الخطة الأصلية.

الفكرة الجديدة في عودة "السوبر ليج" تستند على الأداء الرياضي بدلًا من الحصول على عضوية مضمونة في البطولة مثلما كان الحال في النسخة التي تم الدعوة لإطلاقها في 2021.

ومن المقرر أن تساعد العودة على تحقيق المزيد من الإيرادات المليونية للأندية المشاركة، حيث ستتنافس في 14 مباراة على الأقل في الموسم، ضد فرق النخبة في القارة العجوز.

بيرند ريتشارت الرئيس التنفيذي لمجموعة "A22 Sports Management Group" التي تقف وراء الخطط الجديدة خرج في تصريحات نقلتها شبكة "COPE" الإسبانية للحديث عن المخطط الجديد.

وقال ريتشارت: "أسس كرة القدم الأوروبية في خطر الانهيار، لقد حان الوقت من أجل التغيير، الأندية هي التي تتحمل مخاطر ريادة الأعمال في كرة القدم، لكن عندما تكون القرارات المهمة على المحك، غالبًا ما يضطرون إلى الوقوف مكتوفي الأيادي بينما تنهار الأسس الرياضية والمالية من حولهم".

وأضاف: "السوبر ليج سيكون منافسة مفتوحة تتضمن عدة أقسام، تتكون من 60 إلى 80 فريقًا، وهذا يسمح بتوزيع مستدام للدخل على طول هرم كرة القدم".

واختتم: "يجب أن تكون المشاركة في كل موسم على أساس الجدارة الرياضية، مع عدم وجود أعضاء دائمين، يجب أن يكون نظام التأهل مفتوحًا بناءً على الأداء في المسابقات الوطنية، مما يسمح لجميع الأندية بالوصول إلى البطولة مع الحفاظ على الديناميكيات التنافسية على المستوى الوطني".