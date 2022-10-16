بمشاركة لاعب ليفربول السابق .. لكمات وفوضى في الدوري الإنجليزي للسيدات!

حالة من الفوضى في الدقائق الأخيرة

دخلت مباراة وست هام مع أستون فيلا التي أقيمت ضمن دوري السوبر الإنجليزي للسيدات في حالة من الفوضى حيث تم طرد اللاعبة هاوا سيسوكو ولاعب ليفربول السابق والمدرب الحالي للهامرز بول كونشيسكي في الدقائق الأخيرة.

وطردت لاعبة فريق وست هام بسبب تدخلها العنيف على مدافعة أستون فيلا سارة مايلينج في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

ماذا حدث؟

بدأت الأمور في الدقيقة 91 عندما اجتمعت مايلينج مع سيسوكو في لعبة مشتركة على الكرة، وتطور الأمر حتى تدخلت الأخيرة بشكل عنيف ووجهت لكمة قوية لسارة.

وبالتالي تدخل الحكم، وأخرج البطاقة الحمراء لهاوا لتغادر أرض الملعب، وفي أعقاب ذلك، اندفع المدرب بول كونشيسكي غاضبًا من طرد لاعبته، وتحدث مع مدربة أستون فيلا كارلا وارد.

ويبدو أن أسلوبه وحديثه لم يكن بصورة جيدة، حيث طرد هو الآخر بسبب "السلوك العدواني" الذي خرج منه في تلك اللقطة.

ماذا قيل؟

في حديثها بعد المباراة، قالت مدربة أستون فيلا كارلا وارد: "لم أر قط شيئًا كهذا في أي مباراة، لكمة سيسوكو في الوجه غير مقبولة".

وواصلت: "المشاجرة على الدكة لم تكن على ما يرام على الإطلاق، الأمر المحبط هو أن فتياتنا كن رائعات، لقد استحقينا المزيد من تلك المباراة".

فيما تحدث كونشيسكي عن حالة الطرد، حيث قال: "هل هذا قاس؟ ربما، لأنني أواصل الدفاع عن اللاعبة التي قيل لها بعض الأشياء".

واختتم: "مهما كانت العواقب، سأتحملها، لا نريد أن نرى ذلك، لقد فهمت الأمر، لكنني سألتزم بحماية اللاعبين".

جدير بالذكر أن المباراة قد انتهت بنتيجة 2-1 لفريق وست هام، ليرتفع رصيده للنقطة السادسة في المركز الخامس، فيما يتواجد أستون فيلا في المركز السادس رصيد 6 نقاط.