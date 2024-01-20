بلماضي يهدد محرز؟ .. مدرب الجزائر: لا يوجد لاعب يضمن مكانه في الفريق!

تصريحات مفاجئة من مدرب الجزائر

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حالة من عدم الرضا تسيطر على جماهير الجزائر خلال الوقت الحالي، بعد تعادل محاربي الصحراء مع منتخب بوركينا فاسو، في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، حيث حمل الكثيرين النجم رياض محرز المسؤولية عن هذا التعثر.

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وظهر محرز بمستوى غير مقنع بالمرة، خلال مباراة الجزائر وبوركينا فاسو، الأمر الذي جعله يتعرض لسيل من الانتقادات من جانب الجماهير الجزائرية.

وقال جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري، خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة: "لا أمتلك أي فكرة عن سر هذا الهجوم على محرز، نحن نعتمد عليه من أجل التسجيل".

وأضاف مدرب الجزائر: "محرز يقوم بدور جيد كلاعب وقائد للمنتخب، ورغم ذلك لا يوجد أي لاعب ضمن مكانة أساسية في تشكيلتي".

وتعادل الخُضر أمام بوركينا فاسو بهدفين لمثلهما، ليواصل المنتخب الجزائري سلسلة النتائج السلبية، حيث لم ينجح في تحقيق أي انتصار.

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