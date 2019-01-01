بلماضي يُعدل موعد سفر منتخب الجزائر إلى مصر

المنتخب أنهى معسكره الإعدادي في قطر

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قرر جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر تأجيل موعد السفر إلى مصر ليوم غدٍ الثلاثاء.

واختتم منتخب الخُضر معسكره النهائي استعدادًا لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2019 يوم أمس بالفوز وديًا على مالي 3-2، وقد أقام المنتخب هذا المعسكر التدريبي في العاصمة القطرية الدوحة.

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وكان من المفترض أن تُسافر البعثة اليوم الإثنين على متن طائرة خاصة من الدوحة إلى القاهرة، لكن بلماضي قرر تأجيل السفر للثلاثاء بهدف منح اللاعبين 24 ساعة من الراحة عقب المباراة الودية.

يُذكر أن الجزائر وقعت في المجموعة الثالثة في كأس أفريقيا التي ستنطلق يوم 21 يونيو الجاري، ومعه كلًا من السنغال وكينيا وتنزانيا.