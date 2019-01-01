بلماضي: هدفنا هو جعل الشعب الجزائري فخوراً بنا

الجزائر إلى ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية دون أن تستقبل أي هدف حتى الآن

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري، أن فريقه هو جعل الشعب الجزائري دائماً فخوراً، مشدداً على سعادته بالعمل مع المجموعة الحالية من اللاعبين.

وفازت الجزائر، بثلاثية نظيفة على غينيا في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الدفاع الجوي في إطار مباريات دور الـ 16 للبطولة.

وقال بلماضي في تصريحات تلفزيونية عقبت اللقاء: "هدفنا هو جعل الشعب الجزائري فخور بنا، الشعب الجزائري شغوف بكرة القدم".

وواصل: "تهانينا لكل الفرق ولكل العاملين في الفريق في الظلام، نحن نتحسن مباراة تلو أخرى، متماسكون في الدفاع ونسجل الكثير من الأهداف ونسير بخطى ثابتة".

وتابع: "كنا أقوياء اليوم، وهذا شيء يرضيني ويكون خير ضمان للنجاح".

وتطرق بلماضي للحديث عن السيدة التي زارت معسكر الخضر، وقال: "نتمنى لها الشفاء، زيارتها أثرت علينا كثيراً، فوز اليوم أقل شيء نقدمه لها".

وحضرت امرأة جزائرية من بلادها إلى مصر لمؤازرة الخضر، بالرغم من خضوعها لعملية جراحية قريبة، وطلب المدير الفني استقبالها في الفندق مع اللاعبين وقدم لها قميص الفريق كهدية.

وأتم تصريحاته قائلاً: "أنا سعيد بالعمل مع هذه المجموعة من اللاعبين، هم اخواتي الصغار نحن عائلية حقيقية".

منتخب الجزائر في كأس الأمم الإفريقية 2019، لعب 4 مباريات حقق فيها 👇



4 انتصارات 👏

سجل 9 أهداف ⚽️

لم يستقبل أهداف 🥅



قـــــــــــــــــــــــــــــــ🇩🇿ــــــــــــــــــــــــــوة pic.twitter.com/1sBZORhTNS — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 7, 2019

الجدير بالذكر أن الجزائر، ستلعب مع الفائز من مباراة ساحل العاج ومالي في ربع نهائي البطولة.