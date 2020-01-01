بلماضي: سننافس على لقب مونديال قطر 2022

هل يحقق المنتخب الجزائري ما يهدف له المدرب جمال بلماضي؟

تحدث جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري عن منافسات محاربي الصحراء في الفترة المقبلة أثناء تواجده في منصبه.

جمال بلماضي نجح في قيادة الجزائر إلى التتويج بكأس الأمم الإفريقية 2019 في مصر على حساب السنغال.

المنتخب الجزائري قدم مستوى أكثر من رائع خلال المباريات في كأس الأمم الإفريقية.

وقال بلماضي في تصريحات لقناة "كانال بلس"، إن الفوز ببطولة كأس الأمم الإفريقية النسخة الماضية، ليس بشرط أن يضمن التأهل إلى كأس العالم المقبل في قطر.

وأضاف: "هدفي الأساسي في الوقت الحالي مع المنتخب الجزائري هو التتويج بكأس العالم وتقديم بطولة رائعة".

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وتابع بلماضي: "عدم تأهلنا إلى كأس العالم سيكون فشل كبير لنا، ولن يكون الصعود إلى هناك سهلا".

وحقق بلماضي كأس الأمم الإفريقية 2019، بعد الفوز على السنغال بهدف دون رد في نهائي البطولة، وتوج بجائزة الكاف لأفضل مدرب في العام الماضي.