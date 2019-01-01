بلماضي: لم أواجه بوروندي للفوز، بل للإعداد لمواجهة كينيا

المدرب أشاد بلاعبه قديورة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر رضاه عن أداء لاعبيه خلال المباراة الودية ضد بوروندي يوم أمس الثلاثاء، مشيدًا بشكل خاص بأداء اللاعب عدلان قديورة.

وتعادل منتخب الخُضر يوم أمس على ملعب السد في قطر 1-1 أمام بوروندي، وهي النتيجة التي لم تُعجب الجمهور الجزائري.

لكن بلماضي أكد أنه لم يخض اللقاء للفوز بل للاستعداد جيدًا لمواجهة كينيا في أولى مباريات المنتخب في كأس أمم أفريقيا التي ستنطلق في مصر الشهر الجاري.

إذ قال حسبما نقلت صحيفة النهار الجزائرية " اللاعبون سعداء بالمردود الذي قدموه بعد كل العمل الذي قمنا به".

"واجهنا منتخبًا لم يخسر منذ مدة ويعرف جيدًا كيف يدافع وكيف يستغل الهفوات، كنا نريد اللعب ضد منتخب يعرف جيدًا كيف يدافع وذلك تحضيرًا لمباراة كينيا في كأس أفريقيا”.

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"لم أحضر فريقي من أجل اللعب أمام بورندي بل أريد منه أن يكون جاهزًا أمام كينيا”.

وأكد بلماضي أن الأجواء المناخية الصعبة، من حيث الحرارة العالية والرطوبة الشديدة، التي لعب بها المنتخب أمام بوروندي ستكون مفيدة، نظرًا لتشابهها مع الظروف المناخية في مصر، موضحًا أن اللاعبين سعداء بالمرور بمثل تلك التجربة قبل المواجهة الرسمية أمام كينيا.

أخيرًا أشاد المدرب الوطني بقديورة بعدما تعرض لانتقادات واسعة لاختياره ضمن قائمة الجزائر في البطولة، مضيفًا " قديورة قدم مباراة في المستوى أمام بورندي بالرغم من الانتقادات القاسية التي تعرض لها”.

أضاف "أرفع له القبعة لأنه واجه هذه الانتقادات بأفضل طريقة ممكنة، وأنا أعلم أنه سيقدم الكثير للخُضر في نهائيات كأس أفريقيا".

يُذكر أن المنتخب الجزائري سيُواصل معسكره الإعدادي في الدوحة قبل أن يتوجه للأراضي المصرية لخوض غمار البطولة القارية.