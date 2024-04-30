"بلد الوليد هو التالي!".. رونالدو يبيع نادي طفولته ويخطط للمستقبل

البرازيلي غير مقتنع بجدوى استثماراته

أكمل الاسطورة البرازيلي رونالدو عملية بيع 90٪ من أسهم نادي كروزيرو البرازيلي الذي يملكه، لرجل أعمال برازيلي.

النادي الذي بدأ فيه رونالدو مشواره الكروي، تم إبرام صفقة بيع حصته الأكبر، مقابل 120 مليون دولار وفقًا لصحيفة "ريليفو" الإسبانية.

وحينما سئل رونالدو على هامش إتمام صفقة البيع عن ملكيته الحالية لنادي بلد الوليد الإسباني، فاجأ الكل قائلًا بسرعة: "سيكون هو التالي!".

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وأكد رونالدو أنه يريد أخذ قسط من الراحة من الاستثمار في كرة القدم، وأنه يريد أن يعود بعد ذلك لعمل رياضي له علاقة أكبر بما أسماه "صناعة كرة القدم".

يذكر أن رونالدو يمتلك نادي كروزيرو العريق الذي بدأ فيه مسيرته الكروية منذ عامين و4 أشهر، فنرة لم تكن كافية لإقناع بطل العالم 2002 بإكمال مشروعه الاستثماري فيه.