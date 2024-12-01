"عد إلى منزلك" .. جماهير بلد الوليد تُهاجم الظاهرة "رونالدو" بسبب خماسية أتلتيكو مدريد

جماهير بلد الوليد غاضبة من الأسطورة

عبرت جماهير نادي بلد الويد عن غضبها تجاه إدارة ناديها بقيادة الظاهرة رونالدو دي ليما، بعد خسارتهم الثقيلة أمام أتلتيكو مدريد بالدوري الإسباني.

وفاز أتلتيكو مدريد على بلد الوليد بخماسية دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس السبت، بالدوري الإسباني.

وعانى بلد الوليد تحت إدارة رونالدو، حيث يحتل الفريق المركز الأخير بترتيب الدوري الإسباني، حيث لم يحقق سوى انتصارين فقط خلال الموسم الحالي، واستقبل الفريق 32 هدفًا في 15 مباراة.

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وبعد الخسارة التي تلقاها بلد الوليد أمام أتلتيكو بقيادة دييجو سيميوني، اتخذت إدارة بلد الوليد قرارًا بإقالة المدرب باولو بيتزولانو، وذلك قبل أن يسوء الوضع عما هو عليه، حيث يحتاج الفريق لأربع نقاط للوصول لمنطقة الأمان.

وقامت الجماهير بالهجوم على رونالدو، وطالبوه بالرحيل، بسبب نتائج الفريق تحت قيادته في الدوري الإسباني، حيث قاموا بالهتاف: "عد إلى المنزل"