بلدية ميلانو ترفض مقترح إنتر وميلان حول ملعب سان سيرو

بداية مدينة ميلانو رفضت المقترح

رفضت بلدية ميلانو، مقترحاً بإنشاء ملعبين متقابلين لفريقي ميلان وإنتر، بدلاً من ملعب سان سيرو الذي يستضيف مباريات الفريقين.

واجتمعت البلدية اليوم مع ممثلي إنتر وميلان، في اجتماع استمر قرابة الساعة للنقاش حول الملعب الجديد.

ورفضت البلدية إقامة ملعبين للفريقين، بسبب الزحام المروري الذي سينتج عن تلك الفكرة بالإضافة إلى الضوضاء وصعوبة تأمين المنطقة.

وطلبت البلدية من إدارة الناديين، مراجعة تحديث الاستاد الحالي وتطويره، وهذا ما لاقى ترحيباً من الطرفين وسيتم دراسة الوضع من جديد وفقاً للصحافة الإيطالية.

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ويتقاسم الفريقان الملعب الذي تم افتتاحه في عام 1926، ويحمل اسم سان سيرو عندما يلعب الروسونيري عليه، وملعب جوزيبي مياتسا عندما يستضيف مباريات النيراتزوري.

جدير بالذكر أن إنتر يتصدر ترتيب الدوري الإيطالي حالياً برصيد 39 نقطة، وعلى الجانب الآخر يحتل ميلان المركز العاشر برصيد 21 نقطة.