الجدل يتواصل .. بلجيكا تنسحب ونائب عمدة باريس يرد: نهر السين بريء من انتشار الأمراض!

نهر السين يمثل إحدى الأزمات الكبرى في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024..

وكأن الظروف السلبية جميعها تكالبت ضد فرنسا خلال دورة الألعاب الأولمبية الجارية حاليًا في العاصمة "باريس"، فمن كل حدب وصوب تولد مشكلة جديدة، ومن الأبرز خلال الفترة الحالية هي مشكلة "تلوث نهر السين".

خلال اليومين الماضيين، أُلغيت بعض الحصص التدريبية وتأجل سباق الرجال لمدة 24 ساعة بعد تلوث مياة النهر، إثر هطول الأمطار خلال اليومين الأخيرين من الأسبوع الماضي، ما أسفر عن فيضان مياه الصرف الصحي.

استمرارًا مع مشكلات النهر، أعلنت بلجيكا رسميًا اليوم الإثنين، انسحابها من سباق التتابع المختلط ضمن منافسات "الترايثلون"، على إثر مرض أحد الرياضيين البلجيكيين.

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وكانت السباحة البلجيكية كلير ميشيل هي من فجرت تلك الأزمة بعد مرضها، رغم أن أعراض المرض بدأت في الظهور عليها بعد عدة أيام من سباحتها في النهر.

وفي هذا الشأن، قال بيير رابادان؛ نائب عمدة باريس والمسؤول عن الألعاب الأولمبية والبارالمبية، في تصريحات لـ"فرانس إنفو": "هناك بعض الرياضيين الذين لم يسبحوا في نهر السين وأصيبوا بالمرض في القرية الأولمبية، لا يمكننا أن نقول إن مرض كلير ميشيل له علاقة بنوعية المياه، نحن لا نعرف السبب حتى الآن".

المنظمون كذلك شددوا على أن اختبارات جودة المياه التي أجريت في يوم سباقات "الترايثلون" أظهرت مستويات بكتيريا جيدة جدًا، وتم التأكد في ليلة أمس الأحد، أن الجودة في موقع "الترايثلون" تحسن ووصل للمعايير التي فرضها "الترايثلون العالمي".