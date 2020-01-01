بلباو يفلت من ريمونتادا غرناطة ويصل لنهائي كأس الملك

مباراة مثيرة للغاية..

تأهل أتلتيك بلباو إلى نهائي كأس ملك إسبانيا رغم هزيمته من غرناطة بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب نويفا لوس كارمينيس في إياب نصف النهائي.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز أتلتيك بلباو في سان ماميس معقل النادي الباسكي بهدف نظيف، ليتأهل بذلك بلباو إلى النهائي بقاعدة الهدف خارج الأرض بهدفين.

تقدم غرناطة عبر كارلوس فيرنانديز في الدقيقة 48، قبل أن يُعزز زميله جيرمان سانشيز هذا التقدم بهدف كان من المفترض أن يقود به فريقه للتأهل في الدقيقة 76.

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إلا أن يوري قضى على آمال غرناطة في الوصول لأول نهائي لهم منذ 59 عامًا بهدفٍ قاتل في الدقيقة 81، ورغم كل محاولات أصحاب الديار للعودة، لكنها لم تنجح ليخطف بلباو بطاقة العبور للنهائي.

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وكان بلباو هو الفريق الذي أخرج برشلونة من الدور ربع النهائي بعد الفوز عليه بهدفٍ نظيف في الثواني الأخيرة بسان ماميس، بينما أخرج غرناطة حامل اللقب فالنسيا بالفوز عليه بهدفين لهدف.

ومن المقرر أن يلتقي بلباو مع ريال سوسيداد في النهائي بعد أن فاز زملاء مارتن أوديجارد على ميرانديس في نصف النهائي بمجموع المباراتين 4-1.

يذكر أن ريال سوسيداد هو نفسه من أخرج ريال مدريد بالفوز عليه في قلب السانتياجو برنابيو في ربع النهائي بأربعة أهداف لثلاثة، كما يعيش فريق الأنويتا حالة مميزة للغاية على صعيد الليجا وفي مركز قريب للغاية من المربع الذهبي.