بلا شروط .. الكشف عن تفاصيل عقد توني كروس الجديد مع ريال مدريد

ريال مدريد توصل أخيرًا إلى اتفاق مع توني كروس لتجديد عقده مع الفريق..

نجح نادي ريال مدريد الإسباني في التوصل إلى اتفاق مع الألماني توني كروس نجم وسط الفريق لتجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

الكثير من الأخبار خرجت منذ بداية الموسم الحالي عن رغبة كروس في الاعتزال وهو في القمة، مع تقارير أفادت بأنه سينهي مسيرته مع النادي الملكي بنهاية الموسم الحالي.

ومع تطور الموسم، ظهر مدى تأثير كروس في كتيبة ريال مدريد، مما قاد النادي الملكي إلى محاولة إقناع نجمه الألماني بالاستمرار لمدة موسم آخر على الأقل.

وفي هذا الصدد، كشف الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو المتخصص في أخبار سوق الانتقالات، عن تفاصيل عقد كروس الجديد مع ريال مدريد.

رومانو أكد أن عقد كروس الجديد مع النادي الملكي يمتد حتى يونيو 2024، ولا يتضمن العقد أي شروط إضافية أو بنود خاصة.

كما شدد رومانو على أن العقود قد تم توقيعها بالفعل، وتم إتمامها وختمها بنسبة 100%، وأن الأمر الآن يتوقف فقط على إصدار بيان رسمي من النادي للإعلان عن التمديد.