"لماذا تسألونني دومًا عن هذا اللاعب!" .. بلان يُبدي انزعاجه من الصحافة ويُوضح سلبية وإيجابية الاتحاد أمام الجندل

الاتحاد تخطى الجندل في كأس الملك

أبدى لوران بلان المدير الفني للاتحاد انزعاجه من أسئلة الصحفيين المتكررة حول عدم إشراكه لأحمد الغامدي في المباريات، كما أوضح سلبية وإيجابية فريقه خلال مواجهة الجندل في كأس خادم الحرمين الشريفين مساء أمس الإثنين.

العميد نجح في تخطي الجندل، الذي أقصى الأهلي من دور الـ32، مساء أمس بالفوز عليه بهدفي عبد العزيز البيشي وعبد الرحمن العبود، ورغم اعتماده إلى حد كبير على البدلاء إلا أنه لم يُشرك الغامدي سوى عند الدقيقة الـ87.

بلان تحدث عقب المباراة قائلًا عن سلبية وإيجابية فريقه، حسبما نقلت صحيفة الرياضية السعودية، "سعيدٌ بالنتيجة، لكن لم نستغل كل الفرص التي أتيحت لنا. يجب أن نعمل أكثر على استغلال الفرص، ومن الإيجابي أن نحافظ للمباراة الثانية على التوالي على مرمانا دون أهدافٍ".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف ردًا حول سؤاله عن الغامدي "لماذا يتم التركيز على هذه النقطة؟ اليوم أشركتُ 80% من اللاعبين البدلاء، لكن لماذا تتحدث عن لاعبٍ واحدٍ وعدم مشاركته؟. أحمد لاعبٌ متميزٌ، ولدينا سلسلةٌ من المباريات. أنا سعيدٌ بمستواه، ومن الصعب أن يتم إشراكه".

وأتم المدرب الفرنسي حديثه بالتأكيد على أن استبعاد كريم بنزيما وحسام عوار من المباراة أتى لمنحهما قسطًا من الراحة، مشيرًا إلى أنهما سيتواجدان في التدريبات الجماعية اليوم الثلاثاء.