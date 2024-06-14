بلانيس يستعد للقرار الصعب .. "مراهق" يهدد بطرد عبدالله المعيوف من الاتحاد!

الكشف عن خطة رامون بلانيس في الاتحاد..

بات مصير الحارس المخضرم عبدالله المعيوف، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، "غامضًا" للغاية.

المعيوف البالغ من العمر 37 سنة، انضم إلى الاتحاد في صيف عام 2023، قادمًا من نادي الهلال السعودي؛ حيث خاض 27 مباراة مع الفريق الأول، استقبل خلالها 44 هدفًا.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية"، في الساعات الأولى من اليوم السبت، يدرس الإسباني رامون بلانيس، المدير الرياضي لنادي الاتحاد، مستقبل المعيوف "حاليًا".

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الصحيفة كشفت عن أن اللوائح الجديدة، تنص على قيد "3 حارس مرمى" في قائمة كل فريق؛ حيث يرغب بلانيس، في تسجيل لاعب أجنبي في هذا المركز، بالإضافة إلى ثنائي محلي.

وأشارت إلى أن بلانيس، قرر أن يكون أحد الحارسين المحليين، والذي سيتم قيده في قائمة الفريق الأول لنادي الاتحاد؛ هو حامد الشنقيطي الذي تم التعاقد معه في الصيف الحالي، قادمًا من الشباب.

ولذلك.. يجب أن يتخلى العميد الاتحادي، عن اثنين من الحراس الثلاث الآخرين؛ وهم عبدالله المعيوف، محمد المحاسنة وأسامة المرمش.

وحسب نفس الصحيفة، سيرحل المرمش عن الاتحاد، في صيف العام الحالي، بقرار من المدير الرياضي الإسباني؛ بينما تتم المفاضلة حاليًَا بين المعيوف والمحاسنة، لقيد أحدهما والتخلي عن الثاني نهائيًا.

وهُنا.. قد يتسبب مراهق صغير وهو الشنقيطي، البالغ من العمر 19 سنة فقط، بطريقة غير مباشرة، في "طرد" واحد من أكبر الحراس في تاريخ السعودية، عن نادي الاتحاد.