بلاغ رسمي من ريال مدريد ضد برشلونة وأتلتيكو بسبب فينيسيوس!

ريال مدريد يشتكي برشلونة وأتلتيكو...

قدمت إدارة ريال مدريد، شكوى رسمية إلى المدعي العام، ضد كل من برشلونة، وأتلتيكو مدريد، بسبب هتافات جماهيرهم العنصرية، ضد فينيسيوس جونيور لاعب الميرينجي.

وقبل مباراة أتلتيكو مدريد الأخيرة في دوري أبطال أوروبا، هتفت بعض من جماهير الروخي بلانكوس ببعض الهتافات العنصرية ضد اللاعب البرازيلي التي وصفته بالـ "شمبانزي".

ولم يقتصر الأمر على جماهير أتلتيكو مدريد فقط، بل تورط بعض من مشجعي برشلونة، في الأمر ذاته قبل مباراة فريقهم أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا، بهتافات معادية لفينيسيوس، إذ هتف بعض منهم وقال: "الموت لفينيسيوس".

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ومن جانبه نشر ريال مدريد، بيانًا رسميًا أكد فيه أن تقدم بدعوى للمدعي العام، بشأن هتافات الكراهية والتمييز العنصري، التي استهدفت فينيسيوس، من جماهير برشلونة وأتلتيكو.

وجاء في البيان: "يطلب ريال مدريد، من المدعي العام طلب التسجيلات المتاحة من الملعبين، للتعرف على هوية مرتكبي تلك الهتافات، والتي تعد للأسف مصدر قلق متكرر".

وشدد الميرينجي في بيانه على أنه سيواصل العمل لدعم قيم كرة القدم، ونبذ الكراهية والعنصرية، وسيظل ثابتًا في النضال ضد تلك التصرفات التي انتشرت بشكل كبير في الآونة الأخيرة.