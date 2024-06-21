بلاتيني: نحن في عصر السعودية وقطر، وكرة القدم ستنفجر بهذا القرار!

يميل إلى مبابي أكثر من إرلينج هالاند

يؤمن ميشيل بلاتيني الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بأن محكمة العدل الدولية ستحكم في صالح دوري السوبر الممتاز وتمنحه أحقية الظهور.

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم دخل في صراع عنيف مع الأندية المؤسسة للمسابقة وعلى رأسها ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس، من أجل القضاء على هذه الفكرة ومنعها من الخروج إلى النور، بسبب التأثير المُحتمل على دوري أبطال أوروبا والدوريات المحلية.

بلاتيني قال عن هذا الأمر في تصريحات لصحيفة "لو فيجارو":"كرة القدم ستنفجر بقرار محكمة العدل الأوروبية الذي سيقضي بعدم احتكار الفيفا واليويفا للمسابقات، ستحدث أشياء كثيرة وسيظهر دوري السوبر".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف:"كثير من الناس يتصلون بي، إنهم مثلي، لا يحبون الاتحادين الدولي والأوروبي، لأن الدول الغنية في كرة القدم كانت التي لديها ملاعب كبيرة ونجحت في كسب المال من خلالها، والآن تحولت الأفضلية إلى قطر والمملكة العربية والسعودية والإمارات، وهي دول لديها الكثير من المال وتريد الاستثمار".

وواصل حديثه:"الدوري الممتاز لا مفر منه، كان من المستحيل حدوثه لو كنت على رأس الاتحاد الأوروبي الآن، ولكن لا أحد يهتم بأليكساندر تشيفيرين، كل حساباته خاطئة، وجعل من دوري الأبطال مسابقة هدفها توزيع المباريات والأموال على الأندية التي ترغب في إدارتها فقط".

وعن تطور كرة القدم:"اللاعبون رقم 10 مثلي أصبحوا على وشك الانقراض، لأن المدربين قرروا عدم استخدامهم بعد الآن، ليونيل ميسي كان الأخير، وقاموا بعدها بوضعه على الجناح، نفس الأمر حدث لرونالدينيو وزين الدين زيدان".

رأيه في كيليان مبابي وإرلينج هالاند:"أنا أؤمن بمبابي أكثر من النرويجي وأعتقد أنه الأفضل".

جدير بالذكر أن بلاتيني سبق له الحصول على الكرة الذهبية ثلاث مرات كلاعب كرة قدم، وعمل كرئيس للاتحاد الأوروبي من 2007 إلى 2015 قبل أن يتم إيقافه لمدة 8 سنوات عن أي نشاط يخص كرة القدم بسبب قضية فساد.