بلاتيني منتقدًا تقنية الفيديو: تافهة ولا قيمة لها

ويكشف عن معاناته في سنوات ابتعاده عن العمل في كرة القدم

تنفس رئيس الاتحاد الأوروبي السابق ميشيل بلاتيني نسيم كرة القدم مرة أخرى، بعد انتهاء عقوبته بعدم ممارسة أي نشاط رياضي لمدة 48 شهرًا.

وتورط أسطورة يوفنتوس ومنتخب فرنسا في ثمانينات القرن الماضي، في قضية تندرج تحت مُسمى "الفساد والرشوة"، بعد إدانته في الحصول على مبالغ طائلة من قبل رئيس الفيفا السابق جوزيف بلاتر، كتعويض على بعض المشاورات.

وبعد عودته من الحظر الذي فُرض عليه منذ عام 2015 وحتى أمس الأحد، قال بلاتيني في مقابلة مع برنامج "تشي تيمبو تشي فا". كونك لاعب كرة قدم. فهذا في حد ذاته حلم الطفولة، وعندما تنتهي من مسيرتك الاحترافية تصبح رجلاً مسؤولاً".

وتابع بشأن الفترة الصعبة التي قضاها بعيدًا عن العمل في مجال كرة القدم "بداخلي اعتقاد بأنني رجل حر، ولهذا لم أخرج عن عالم كرة القدم، ويبدو لي أن العدالة لا تريدني أن أكون رئيس الفيفا".

وأضاف "كان قدري هو تغيير شيء ما، وقد عانيت لفترة طويلة، حيث كانت هناك أشياء غير مفهومة، لكن عندما أدرك من أين جاء كل شيء. قلت لنفسي إن علي البدء في الدفاع عن نفسي، وحتى عندما حصلت على البراءة من السلطات السويسرية، تعرضت لهجوم مضاد".

من جهة أخرى، عبر عن عدم رضاه عن تقنية الفيديو برمتها، وذلك لاعتقاده بأنها قتلت المتعة والإثارة في ملاعب كرة القدم، ليس فقط لسوء تطبيقها، بل للوقت الكبير الذي يستغرقه حكام (VAR)، قبل اتخاذ القرار النهائي.

"أن تأتي متأخر خير من ألا تأتي"، مثل معروف يتداوله الجميع عن أهمية حضورك حتى لو كنت متأخراً، ولكن ماذا لو طبقنا هذا المثل في عالم كرة القدم؟ — جول العربي - Goal (@GoalAR) November 18, 2019

وعنها قال "لا أعتقد أن تقنية الفيديو تنظم أي شيء، عادة الأمر يستغرق نصف ساعة لشرح القرار، ولهذا لا أوافق عليها، وأراها تافهة لأبعد حد ولا قيمة لها".