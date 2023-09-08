تابع منافسات دوري روشن السعودي عبر

"بكى للانتقال إلى النصر" .. كواليس أضخم صفقة في تاريخ العالمي

أحمد فرهود
Nassr - Ronaldo - Talisca - Sadio Mane 2023Getty
النصربورتوأوتافينيودوري روشن السعودي

كواليس عاطفية في ميركاتو نادي النصر

SHAHID 1920*300 AUGUST 2023SHAHID

كشف بينتو دا كوستا، رئيس مجلس إدارة نادي بورتو البرتغالي، "كواليس" انتقال أوتافيو مونتيرو، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم، إلى النصر السعودي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

النصر تعاقد مع أوتافيو البالغ من العمر 28 سنة، خلال الصيف الحالي، مقابل 60 مليون يورو - وهي الأضخم في تاريخ النادي -؛ ولمدة 3 سنوت قادمة، حتى 30 يونيو من عام 2025.

وقال دا كوستا في تصريحات نقلتها صحيفة "ojogo" البرتغالية، مساء الجمعة: "في أحد الأيام.. جاء اوتافيو وهو يبكي؛ لكي أسمح له بالرحيل إلى نادي النصر".

المباريات التالية

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وأشار رئيس نادي بورتو، إلى أن العملاق السعودي، عرض في البداية مبلغ 40 مليون يورو، ولكنه رفض؛ ليزيد العالمي، القيمة المالية إلى 60 مليونًا.

وأضاف بينتو دا كوستا: "حتى بعد وصول العرض إلى 60 مليونًا، رفضت التخلي عن اللاعب؛ ووقتا جاء لي وهو يبكي؛ قائلًا لي إن الانتقال إلى النصر، فرصة العمر بالنسبة له، حيث سيحصل على 45 مليون يورو صافي، في 3 مواسم".

وأكد دا كوستا، على أنه لم يستطع أن يخيب أمل أوتافيو مونتيرو؛ خاصة أنه كان قد وعده في وقتٍ سابق، بعدم إجباره على البقاء في الفريق، إذا جاء إليه عرضًا جيدًا.

SHAHID 1920*700 AUGUST 2023SHAHID

اختيارات المحررين